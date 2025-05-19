Западные СМИ раскрыли, с кем США планирует «дружбу» против России

США рассматривают Польшу как стратегического партнёра в противодействии России, особенно в контексте энергетической безопасности, учитывая планируемый отказ Евросоюза от российского газа. Об этом пишет The National Interest.

«Вашингтон и Варшава создают основу для нового трансатлантического энергетического порядка», — отмечается в статье.

Издание отмечает, что благодаря своему географическому положению, страна рассматривается как ключевой плацдарм для продвижения интересов США в Восточной Европе. США, опираясь на Польшу, Италию и Румынию, стремятся создать прочный энергетический союз и одновременно усилить военно-политическое сотрудничество, направленное на сдерживание России и Китая. Аналитики считают, что это часть более широкой стратегии по реорганизации европейского энергетического рынка.