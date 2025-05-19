Западные СМИ раскрыли, с кем США планирует «дружбу» против России
NI: США видит Польшу своим ключевым союзником в борьбе с Россией
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США рассматривают Польшу как стратегического партнёра в противодействии России, особенно в контексте энергетической безопасности, учитывая планируемый отказ Евросоюза от российского газа. Об этом пишет The National Interest.
«Вашингтон и Варшава создают основу для нового трансатлантического энергетического порядка», — отмечается в статье.
Издание отмечает, что благодаря своему географическому положению, страна рассматривается как ключевой плацдарм для продвижения интересов США в Восточной Европе. США, опираясь на Польшу, Италию и Румынию, стремятся создать прочный энергетический союз и одновременно усилить военно-политическое сотрудничество, направленное на сдерживание России и Китая. Аналитики считают, что это часть более широкой стратегии по реорганизации европейского энергетического рынка.
Тем временем в Польше прошёл первый тур президентских выборов. Окончательные итоги пока неизвестны, но они признаны состоявшимися. Второй тур выборов назначен на 1 июня.