Почти полмиллиарда евро: Франция стала главным покупателем газа у России

Франция стала главным европейским покупателем газа у России в марте, потратив на него 465 миллионов евро. Согласно данным Евростата, это рекорд с конца 2022 года.

В прошедшем месяце французские компании нарастили закупки газа из России на четверть, обогнав даже Венгрию, которая потратила на него 248 миллионов евро.

Испания тоже оказалась не прочь погреться на «русском огне»: страна увеличила закупки в 1,7 раза до 141 миллиона евро. Увеличили импорт и Нидерланды — на 16%, до 131 миллиона евро. А вот Бельгия и Греция немного сократили аппетиты, их затраты на российский газ в марте упали до 92 и 67 миллионов евро соответственно. Другие страны ЕС приобрели газа на 25 миллионов евро.

Интересно, что Италия впервые с 2008 года вообще не отчиталась о прямых закупках газа у России, передает РИА «Новости».