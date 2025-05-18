В Польше завершилось голосование на выборах президента

Завершился первый тур выборов президента в Польше — участки голосования закрылись ровно в 21:00 по местному времени (22:00 мск). Процесс прошёл организованно и без происшествий.

Окончательные итоги будут обнародованы либо поздно вечером 19 мая, либо утром следующего дня — всё зависит от скорости обработки бюллетеней. В нынешней кампании зарегистрированы 13 претендентов на пост главы государства. Поскольку ни один из них не получил абсолютного большинства голосов, решение о новом президенте будет принято во втором туре, который состоится 1 июня.

Согласно экзитполам, подготовленным исследовательским центром Ipsos, в следующий раунд выходят мэр Варшавы Рафал Тшасковский, представляющий правящую «Гражданскую коалицию», и кандидат от партии «Право и справедливость» Кароль Тадеуш Навроцкий. Предварительная оценка голосования показывает, что Тшасковский заручился поддержкой 30,8% избирателей, а его оппонент — 29,1%.