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Регион
18 мая, 19:42

В Польше завершилось голосование на выборах президента

Экзитпол: Тшасковский и Навроцкий прошли во второй тур выборов президента Польши

Президентская кампания. Обложка © X / Rafał Trzaskowski

Президентская кампания. Обложка © X / Rafał Trzaskowski

Завершился первый тур выборов президента в Польше — участки голосования закрылись ровно в 21:00 по местному времени (22:00 мск). Процесс прошёл организованно и без происшествий.

Окончательные итоги будут обнародованы либо поздно вечером 19 мая, либо утром следующего дня — всё зависит от скорости обработки бюллетеней. В нынешней кампании зарегистрированы 13 претендентов на пост главы государства. Поскольку ни один из них не получил абсолютного большинства голосов, решение о новом президенте будет принято во втором туре, который состоится 1 июня.

Согласно экзитполам, подготовленным исследовательским центром Ipsos, в следующий раунд выходят мэр Варшавы Рафал Тшасковский, представляющий правящую «Гражданскую коалицию», и кандидат от партии «Право и справедливость» Кароль Тадеуш Навроцкий. Предварительная оценка голосования показывает, что Тшасковский заручился поддержкой 30,8% избирателей, а его оппонент — 29,1%.

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Напомним, утром 18 мая начались президентские выборы в Польше. Голосование стартовало на более чем 32 тысячах избирательных участков, где свыше 29 миллионов граждан смогли выбрать одного из 13 кандидатов.

Тимур Хингеев
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