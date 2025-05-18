В Польше начались президентские выборы
Избирательные участки открылись в Польше для голосования на выборах президента
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В Польше начались выборы президента, о чём сообщил телеканал TVP Info. Голосование стартовало на более чем 32 тысячах избирательных участков, где свыше 29 миллионов граждан могут выбрать одного из 13 кандидатов. Накануне из-за разницы во времени свои голоса уже отдали поляки в США.
Участки в Польше будут открыты до 21:00 по местному времени (22:00 мск). После закрытия начнут публиковать результаты экзитполов, а окончательные итоги Государственная избирательная комиссия объявит в течение двух суток.
На президентский пост в Польше претендуют 13 кандидатов, повторив рекорд 1995 года. Шестеро из них — формально беспартийные, семеро представляют партии. Однако грань условна: «независимого» Кароля Навроцкого поддерживает оппозиционная «Право и справедливость», а Магдалена Беят, числящаяся беспартийной, выдвинута «Левыми».
Если ни один из кандидатов не наберёт более половины голосов, второй тур выборов пройдёт 1 июня. Опросы показывают, что в гонке лидирует Рафал Тшасковский от правящей «Гражданской коалиции», а за ним следует Кароль Навроцкий от оппозиционной партии
Также сегодня начался второй тур президентских выборов в Румынии, который определит будущего главу государства. В первом туре выборов, состоявшемся 4 мая, наибольшую поддержку избирателей получили два кандидата: лидер националистической партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симион, набравший 41% голосов, и действующий мэр Бухареста Никушор Дан, за которого проголосовали 21% избирателей.