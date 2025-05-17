Предвыборная гонка в Польше обошлась без хвалебных од Зеленскому и Украине

В Польше кандидаты в президенты, которых всего 13 человек, совсем не делают проукраинских заявлений во время своих предвыборных выступлений. Более того, некоторые из них публично говорят о наплыве мигрантов с Украины и необходимости ужесточить контроль за ними, а также сделать строже условия пребывания. Об этом пишет РИА «Новости».

По мнению польских аналитиков, лидерами в гонке сейчас являются кандидат партии «Право и справедливость», директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий и кандидат от правящей коалиции премьер-министра Дональда Туска, мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Именно эти два чиновника могут выйти во второй тур голосования.

Тшасковский более лоялен к миграционной политике Польши. По его мнению, приезжим следует предоставлять жильё, материальную и медицинскую помощь. Навроцкий, напротив, предлагает навести порядок в среде мигрантов и урезать им все социальные льготы. Ещё один кандидат Славомир Ментцен, который, предположительно, может занять третье место по итогам выборов, резко негативно говорит об украинских беженцах. Ему также не нравится политика Киева в отношении Варшавы.

Примечательно, что кандидаты в президенты нелестно отзываются и о Владимире Зеленском. Навроцкий уже не раз заявлял, что разочаровался в нём. Он обратил внимание, что Польша много помогала Украине, а вот в ответ ничего не получила. Ему также принадлежит фраза о том, что в стране «действительно много украинцев, у них слишком много прав».

Гжегож Браун, который тоже близок к тройке лидеров, вообще заявил об «украинизации Польши», что нужно, по его мнению, срочно остановить. Сторонники этого кандидата даже сорвали флаг Незалежной с мэрии города Бяла-Подляска. Браун публично признался, что действие было с ним согласовано. Что касается других кандидатов, то они либо говорят о своей нейтральной позиции по отношению к Киеву, либо вообще обходят острую тему стороной.