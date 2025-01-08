Выборы президента Польши пройдут в мае

В Польше выборы президента состоятся 18 мая. Об этом сообщил маршал (спикер) Сейма (нижней палаты польского парламента) Шимон Холовня, отметив, что второй тур выборов при необходимости будет назначен на 1 июня.

Спикер нижней палаты польского парламента добавил, что подпишет постановление об организации президентских выборов 15 января. После этой даты в стране стартует избирательная кампания. По словам спикера Сейма, регистрация кандидатов продлится до 4 апреля.

А ранее Life.ru сообщал, что на выборах президента Хорватии ни один из восьми кандидатов не набрал более 50% голосов. В связи с этим был запущен второй тур борьбы. Между тем действующий президент Зоран Миланович был близок к победе и набрал 49,12% голосов.