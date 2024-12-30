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29 декабря, 22:29

Миланович и Приморац вышли во второй тур президентских выборов в Хорватии

Действующий президент Хорватии Зоран Миланович. Обложка © Social Democratic Party of Croatia

Действующий президент Хорватии Зоран Миланович. Обложка © Social Democratic Party of Croatia

На прошедших в воскресенье выборах президента Хорватии ни один из восьми кандидатов не набрал более 50% голосов, а значит, борьба продолжится во втором туре. Действующий президент Зоран Миланович был близок к победе и набрал 49,12% голосов. 12 января ему предстоит сойтись в «финале» с независимым кандидатом Драганом Приморацем, который занял второе место с результатом 19,38% по итогам обработки 99,59% бюллетеней.

«Спасибо вам всем за поддержку!» — отреагировал на результаты первого тура Миланович в соцсетях.

По данным Государственной избирательной комиссии Хорватии, явка на выборы составила 45,99%, при этом правом голоса обладали более 3,7 миллиона граждан, включая почти 250 тысяч хорватов, проживающих за рубежом. Среди претендентов на пост президента были также Миро Буль, Ивана Кекин, Томислав Йонич и другие.

Ожидается, что во втором туре Милановича поддержат сторонники Кекина и Марии Селак Распудич, в то время как голоса Миро Буля пойдут в актив Примораца.

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Напомним, что Миланович неоднократно подвергался критике из-за своей позиции по Украине со стороны европейских коллег. А недавно его и вовсе заподозрили в «работе в интересах России», объявив на родине «пуделем Путина».

Анатолий Цейко
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