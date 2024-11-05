«Пудель Путина»: Премьер Хорватии резко высказался в адрес президента страны

«Мы видим репетицию тех, кто не хочет, чтобы Хорватия, как многочисленные другие члены союза и наши партнёры в ЕС помогли Украине… Это тяжёлый промах в поиске алиби за глубоко ошибочный политический выбор, это останется их (оппозиции – прим. Life.ru) «достижением». Они становятся, как и Миланович, «пуделями Путина», они теперь ещё и «пудели» Путина и Милановича», — заявил Пленкович.