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Регион
1 сентября, 00:26

Хорватия передала Украине роботизированную систему разминирования MV-4

Хорватская компания DOK-ING вручила Украине высокотехнологичную роботизированную систему разминирования MV-4. Это произошло на международном форуме по безопасности GLOBSEC, проходящем в Праге.

Как сообщает телеканал N1, вице-премьер и министр обороны Хорватии Иван Анушич передал символические ключи от MV-4 замминистру экономики Украины Игорю Бескоровайному и замминистра стратегических отраслей Сергею Боеву.

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Ранее президент Черногории Яков Милатович на форуме GLOBSEC в Праге заявил, что страна ввела санкции против России ради согласования своей внешней политики с Евросоюзом и стремления к членству в этой организации. По его словам, решение далось нелегко, поскольку 30% доходов в туристической сфере Черногории приносили российские туристы, однако, будучи в то время министром экономики, он был вынужден поддержать курс Европейского совета.

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Shutterstock / FOTODOM / Boris15

Кирилл Сосновских
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