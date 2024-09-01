Хорватия передала Украине роботизированную систему разминирования MV-4
Хорватская компания DOK-ING вручила Украине высокотехнологичную роботизированную систему разминирования MV-4. Это произошло на международном форуме по безопасности GLOBSEC, проходящем в Праге.
Как сообщает телеканал N1, вице-премьер и министр обороны Хорватии Иван Анушич передал символические ключи от MV-4 замминистру экономики Украины Игорю Бескоровайному и замминистра стратегических отраслей Сергею Боеву.
Ранее президент Черногории Яков Милатович на форуме GLOBSEC в Праге заявил, что страна ввела санкции против России ради согласования своей внешней политики с Евросоюзом и стремления к членству в этой организации. По его словам, решение далось нелегко, поскольку 30% доходов в туристической сфере Черногории приносили российские туристы, однако, будучи в то время министром экономики, он был вынужден поддержать курс Европейского совета.
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