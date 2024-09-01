Хорватия передала Украине роботизированную систему разминирования MV-4

Ранее президент Черногории Яков Милатович на форуме GLOBSEC в Праге заявил, что страна ввела санкции против России ради согласования своей внешней политики с Евросоюзом и стремления к членству в этой организации. По его словам, решение далось нелегко, поскольку 30% доходов в туристической сфере Черногории приносили российские туристы, однако, будучи в то время министром экономики, он был вынужден поддержать курс Европейского совета.