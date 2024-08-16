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16 августа, 14:28

Хорватия с 1 января 2025 года вводит обязательную службу в армии

Хорватия вводит обязательную военную службу с 1 января 2025 года. Об этом сообщил министр обороны страны Иван Анушич.

"Военная служба будет длиться два месяца", — уточнил глава оборонного ведомства.

Он отметил, что это обусловлено глобальной ситуацией, ведь до этого, с 2008 года в стране была только добровольное поступление на службу. Военный добавил, что обсуждал этот вопрос с министром финансов Хорватии. По его словам, при сегодняшних обстоятельствах на армии экономить нельзя.

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Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил подготовить законопроект о постановке мигрантов на воинский учёт и увеличении срока службы в армии для новых граждан РФ. Он также отметил, что ГД выступает за двухлетнюю службу.

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Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Александра Мышляева
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