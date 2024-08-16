Хорватия с 1 января 2025 года вводит обязательную службу в армии

Он отметил, что это обусловлено глобальной ситуацией, ведь до этого, с 2008 года в стране была только добровольное поступление на службу. Военный добавил, что обсуждал этот вопрос с министром финансов Хорватии. По его словам, при сегодняшних обстоятельствах на армии экономить нельзя.