Глава Правительства Хорватии и лидер правящей партии Хорватское демократическое содружество (HDZ) Андрей Пленкович обвинил президента страны и председателя крупнейшей оппозиционной Социал-демократической партии (SPD) Зорана Милановича в отказе поддерживать Украину и «работу в интересах России». Об этом сообщает Хорватское радио и телевидение (HRT).

«В чьих интересах Миланович практически уже три года не выступает в поддержку Украины? Он, вероятно, единственный европейский лидер, который не встречался с Зеленским три года. Ни разу не съездил в Киев. Не нашёл нужным, как президент Хорватии, под ложной эгидой «нормального президента с характером» и ни разу ничего не сделал для Украины? Предполагаю, вероятно, в интересах России», — заявил премьер.

Вопреки тому как это обычно бывает в большинстве стран, хорватские премьер и президент являются политическими противниками с принципиально разными позициями. Например, кабинет министров не пригласил Милановича на саммит Юго-Восточной Европы и Украины, который проходил 9 октября в Дубровнике с участием Владимира Зеленского.