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14 октября, 19:53

Ни разу не съездил в Киев: Премьер Хорватии обвинил президента в работе на Россию

Хорватский премьер Пленкович обвинил президента страны Милановича в работе на РФ

Президент Хорватии Зоран Миланович. Обложка © ТАСС / AP / Darko Bandic

Президент Хорватии Зоран Миланович. Обложка © ТАСС / AP / Darko Bandic

Глава Правительства Хорватии и лидер правящей партии Хорватское демократическое содружество (HDZ) Андрей Пленкович обвинил президента страны и председателя крупнейшей оппозиционной Социал-демократической партии (SPD) Зорана Милановича в отказе поддерживать Украину и «работу в интересах России». Об этом сообщает Хорватское радио и телевидение (HRT).

«В чьих интересах Миланович практически уже три года не выступает в поддержку Украины? Он, вероятно, единственный европейский лидер, который не встречался с Зеленским три года. Ни разу не съездил в Киев. Не нашёл нужным, как президент Хорватии, под ложной эгидой «нормального президента с характером» и ни разу ничего не сделал для Украины? Предполагаю, вероятно, в интересах России»,заявил премьер.

Вопреки тому как это обычно бывает в большинстве стран, хорватские премьер и президент являются политическими противниками с принципиально разными позициями. Например, кабинет министров не пригласил Милановича на саммит Юго-Восточной Европы и Украины, который проходил 9 октября в Дубровнике с участием Владимира Зеленского.

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Нельзя сказать, что Хорватия совсем не помогает Незалежной в конфликте. Ранее Life.ru рассказывал о том, что 1 сентября хорватская компания DOK-ING на форуме по глобальной безопасности GLOBSEC передала Киеву высокотехнологичную роботизированную систему разминирования MV-4.

Юрий Лысенко
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