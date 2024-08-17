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17 августа, 18:25

В Хорватии три украинца устроили пожар в порту на два миллиона евро

Jutarnji list: В Хорватии ищут 3 украинцев за поджог 35 судов в порту Медулина

Хорватские стражи правопорядка разыскивают трёх украинцев, которые, как предполагают правоохранительные органы, виновны в масштабном поджоге судов в порту города Медулин. Об этом пишет местная газета Jutarnji list.

Инцидент произошёл в мае текущего года. Трое граждан Украины в возрасте от 25 до 28 лет прибыли в Хорватию из Польши. По предварительным данным, в морском порту один из них бросил бутылку с зажигательной смесью в яхту, которая принадлежала 65-летнему мужчине. В итоге огонь перебросился на стоящие рядом катера — 22 судна сгорели полностью, ещё 12 получили частичные повреждения.

Ущерб от случившегося оценён в два миллиона евро. Злоумышленники покинули Хорватию, вскоре их объявят в международный розыск.

Дайвер-украинец, которого ищут из-за подрыва "Северных потоков", бежал из Польши на родину
Дайвер-украинец, которого ищут из-за подрыва "Северных потоков", бежал из Польши на родину

Ранее Life.ru писал, как беженка из Киева Ирина Мажак пристыдила украинцев в Ирландии. По словам женщины, им пора найти себе работу, а не жить на пособия.

Обложка ©

Pixabay / fsHH

Алексей Соловьёв
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