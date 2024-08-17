В Хорватии три украинца устроили пожар в порту на два миллиона евро

Хорватские стражи правопорядка разыскивают трёх украинцев, которые, как предполагают правоохранительные органы, виновны в масштабном поджоге судов в порту города Медулин. Об этом пишет местная газета Jutarnji list.

Инцидент произошёл в мае текущего года. Трое граждан Украины в возрасте от 25 до 28 лет прибыли в Хорватию из Польши. По предварительным данным, в морском порту один из них бросил бутылку с зажигательной смесью в яхту, которая принадлежала 65-летнему мужчине. В итоге огонь перебросился на стоящие рядом катера — 22 судна сгорели полностью, ещё 12 получили частичные повреждения.

Ущерб от случившегося оценён в два миллиона евро. Злоумышленники покинули Хорватию, вскоре их объявят в международный розыск.