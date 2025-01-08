В Санкт-Петербурге закрыли консульство Польши

В Санкт-Петербурге прекратило свою работу Генеральное консульство Польши. Уже демонтировали флаги и таблички, сообщает МИД республики.

На сайте МИД сообщается, что 8 января с участием польского посла в РФ Кшиштофа Краевского прошла церемония закрытия учреждения Польши в Санкт-Петербурге. Корреспондент ТАСС сообщил, что уже сняты флаги Польши и Евросоюза. С фасада была демонтирована табличка организации.