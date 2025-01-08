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Регион
8 января, 12:59

В Санкт-Петербурге закрыли консульство Польши

В Санкт-Петербурге прекратило свою работу Генеральное консульство Польши. Уже демонтировали флаги и таблички, сообщает МИД республики.

На сайте МИД сообщается, что 8 января с участием польского посла в РФ Кшиштофа Краевского прошла церемония закрытия учреждения Польши в Санкт-Петербурге. Корреспондент ТАСС сообщил, что уже сняты флаги Польши и Евросоюза. С фасада была демонтирована табличка организации.

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Напомним, в декабре Министерство иностранных дел России передало ноту польской стороне, уведомляя о том, что в ответ на закрытие 30 ноября польскими властями Генконсульства РФ в Познани, российская сторона отзывает согласие на работу Генконсульства Польши в Санкт-Петербурге, начиная с 10 января 2025 года.

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Shutterstock / FOTODOM / Mino Surkala

Николай Рюмин
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