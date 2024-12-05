Россия закрывает Генконсульство Польши в Петербурге и выдворяет трёх дипломатов
МИД РФ сообщил о закрытии Генконсульства Польши в Петербурге
Министерство иностранных дел России передало ноту польской стороне, уведомляя о том, что в ответ на закрытие 30 ноября польскими властями Генконсульства РФ в Познани, российская сторона отзывает согласие на работу Генконсульства Польши в Санкт-Петербурге, начиная с 10 января 2025 года. Документ опубликован на официальном сайте внешнеполитического ведомства нашей страны.
«Руководствуясь принципом взаимности, «persona non grata» объявлены три дипломатических сотрудника Генконсульства Республики Польша в Санкт-Петербурге, которые должны покинуть территорию РФ до указанной даты», — говорится в сообщении МИД.
Также в ведомстве уточнили, что за последние годы власти Польши продвигали откровенно враждебную политику в отношении Москвы, тем самым полностью разрушая отношения, которые выстраивались между странами в течение многих десятилетий. Кроме того, российские дипломаты напомнили о заявлениях польской стороны, которая открыто соглашалась с необходимостью нанесения нашей стране «стратегического поражения».
Напомним, в конце октября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отменил согласие на работу российского консульства в Познани, а трое дипломатов были признаны «нежелательными лицами» на территории страны. Это решение было принято после его заявления о задержании диверсанта, который якобы планировал поджоги во Вроцлаве по указанию российских спецслужб, однако никаких доказательств этого не было представлено. Польские власти предоставили срок до 30 ноября для закрытия консульства и выезда дипломатов.