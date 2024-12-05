Россия закрывает Генконсульство Польши в Петербурге и выдворяет трёх дипломатов

Министерство иностранных дел России передало ноту польской стороне, уведомляя о том, что в ответ на закрытие 30 ноября польскими властями Генконсульства РФ в Познани, российская сторона отзывает согласие на работу Генконсульства Польши в Санкт-Петербурге, начиная с 10 января 2025 года. Документ опубликован на официальном сайте внешнеполитического ведомства нашей страны.

«Руководствуясь принципом взаимности, «persona non grata» объявлены три дипломатических сотрудника Генконсульства Республики Польша в Санкт-Петербурге, которые должны покинуть территорию РФ до указанной даты», — говорится в сообщении МИД.

Также в ведомстве уточнили, что за последние годы власти Польши продвигали откровенно враждебную политику в отношении Москвы, тем самым полностью разрушая отношения, которые выстраивались между странами в течение многих десятилетий. Кроме того, российские дипломаты напомнили о заявлениях польской стороны, которая открыто соглашалась с необходимостью нанесения нашей стране «стратегического поражения».