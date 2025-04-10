Евросоюз готов вмешаться в президентские выборы в Польше, если там большинство граждан начнут испытывать симпатии к «не тому» кандидату, так уже было в Румынии и Франции. Об этом сообщается в редакционной статье издания Mysl Polska.

Автор напомнил, что в Румынии произошло вопиющее нарушение прав кандидата Кэлина Джорджеску, который внезапно оказался лидером президентской избирательной гонки, поэтому румынский суд нашёл способ приструнить политика. То же самое можно наблюдать во Франции, продолжил обозреватель. Там Марин Ле Пен поплатилась за то, что составила серьёзную конкуренцию действующему главе государства Эмманюэлю Макрону. Суд приговорил её к четырём годам тюрьмы по надуманному поводу.

«В Польше такого ограничения свободы ещё не было. Однако, принимая во внимание растущий результат кандидата в президенты Славомира Менцена в опросах, не исключено, что «свободный суд» найдёт статью и для него», — говорится в публикации.

Издание полагает, что европейская демократия явно перестала отвечать своему изначальному предназначению. И Польша может попасть под её каток, если пойдёт по пути свободного выбора. Сейчас в стране набирает популярность несистемный кандидат Славомир Менцен, который, очевидно, не нравится Евросоюзу за свою позицию.