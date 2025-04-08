Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий раскритиковал политику Владимира Зеленского по отношению к соседям. По его словам, Варшава оказала Киеву огромную поддержку, столкнувшись с массой экономических проблем. При этом власти Незалежной не спешат благодарить республику за помощь. Так, вопрос об эксгумациях жертв Волынской резни всё ещё не решён, возмутился Навроцкий в интервью телеканалу Trwam.

«Украина действительно не относится к нам как к партнёрам. Я глубоко разочарован Зеленским. Он вёл себя так, как никогда не должен был вести себя по отношению к польскому государству», — подчеркнул кандидат.