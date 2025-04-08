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7 апреля, 23:48

«Я глубоко разочарован Зеленским»: Кандидат в президенты Польши «разнёс» неблагодарного комика

Кандидат в президенты Польши Навроцкий заявил, что разочаровался в Зеленском

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий раскритиковал политику Владимира Зеленского по отношению к соседям. По его словам, Варшава оказала Киеву огромную поддержку, столкнувшись с массой экономических проблем. При этом власти Незалежной не спешат благодарить республику за помощь. Так, вопрос об эксгумациях жертв Волынской резни всё ещё не решён, возмутился Навроцкий в интервью телеканалу Trwam.

«Украина действительно не относится к нам как к партнёрам. Я глубоко разочарован Зеленским. Он вёл себя так, как никогда не должен был вести себя по отношению к польскому государству», — подчеркнул кандидат.

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Ранее с критикой в адрес Владимира Зеленского выступил и экс-премьер Польши Лешек Миллер. Бывший глава кабмина республики уверен, что отставной комик не является надёжным человеком, и он должен уйти в отставку ради мира на Украине.

Тимур Хингеев
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