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23 мая, 13:50

Власти Екатеринбурга объяснились за запрет школьнице пронести икону на ЕГЭ

Власти Екатеринбурга: Иконы не входят в список допустимых предметов на ЕГЭ

Обложка © ТАСС / Евгений Мессман

Обложка © ТАСС / Евгений Мессман

Выпускнице гимназии № 39 в Екатеринбурге не разрешили принести икону на Единый государственный экзамен (ЕГЭ), так как святые образы не входят в список «допустимых предметов». Об этом сообщили в городской администрации.

«Федеральным порядком проведения единого государственного экзамена предусмотрен перечень допустимых предметов. Иконы не входят в этот список, организаторы экзамена соблюдали требования законодательства»,сказал представитель администрации РИА «Новости».

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что ведомство пока не получало жалобы от школьницы. Он добавил, что Рособрнадзор изучит этот инцидент.

«В порядке проведения не прописаны у нас, в том числе духовные вещи. Но как нет запрета конкретного, так и нет рекомендаций, что ребята могут проносить такие вещи»,приводит слова Музаева РИА «Новости».

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Напомним, ЕГЭ стартовал в пятницу, 23 мая. Российские школьники сдавали экзамены по истории, химии и литературе. В гимназии № 39 в Екатеринбурге произошёл скандал. Там выпускницу не допустили к сдаче ЕГЭ с иконой. Кроме того, школьникам запретили приносить в аудитории воду, шоколад, таблетки и ручки, не соответствующие установленному формату. Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал администрацию школы, назвав дикарями людей, которые забрали у девочки иконы.

Анастасия Никонорова
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