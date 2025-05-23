Власти Екатеринбурга объяснились за запрет школьнице пронести икону на ЕГЭ
Власти Екатеринбурга: Иконы не входят в список допустимых предметов на ЕГЭ
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Выпускнице гимназии № 39 в Екатеринбурге не разрешили принести икону на Единый государственный экзамен (ЕГЭ), так как святые образы не входят в список «допустимых предметов». Об этом сообщили в городской администрации.
«Федеральным порядком проведения единого государственного экзамена предусмотрен перечень допустимых предметов. Иконы не входят в этот список, организаторы экзамена соблюдали требования законодательства», — сказал представитель администрации РИА «Новости».
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что ведомство пока не получало жалобы от школьницы. Он добавил, что Рособрнадзор изучит этот инцидент.
«В порядке проведения не прописаны у нас, в том числе духовные вещи. Но как нет запрета конкретного, так и нет рекомендаций, что ребята могут проносить такие вещи», — приводит слова Музаева РИА «Новости».
Напомним, ЕГЭ стартовал в пятницу, 23 мая. Российские школьники сдавали экзамены по истории, химии и литературе. В гимназии № 39 в Екатеринбурге произошёл скандал. Там выпускницу не допустили к сдаче ЕГЭ с иконой. Кроме того, школьникам запретили приносить в аудитории воду, шоколад, таблетки и ручки, не соответствующие установленному формату. Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал администрацию школы, назвав дикарями людей, которые забрали у девочки иконы.