Власти Екатеринбурга объяснились за запрет школьнице пронести икону на ЕГЭ

Выпускнице гимназии № 39 в Екатеринбурге не разрешили принести икону на Единый государственный экзамен (ЕГЭ), так как святые образы не входят в список «допустимых предметов». Об этом сообщили в городской администрации.

«Федеральным порядком проведения единого государственного экзамена предусмотрен перечень допустимых предметов. Иконы не входят в этот список, организаторы экзамена соблюдали требования законодательства», — сказал представитель администрации РИА «Новости».

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что ведомство пока не получало жалобы от школьницы. Он добавил, что Рособрнадзор изучит этот инцидент.