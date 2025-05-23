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23 мая, 10:37

Может, ещё и крестики снять? Милонов отчитал школу на Урале, где выпускницу не пустили на ЕГЭ с иконой

Милонов назвал умственно отсталыми тех, кто не пустил на ЕГЭ школьницу с иконой

Обложка © РИА Новости / Владимир Трефилов

Обложка © РИА Новости / Владимир Трефилов

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал извиниться перед екатеринбургской школьницей, у которой забрали икону перед ЕГЭ. В беседе с Life.ru парламентарий призвал лучше инструктировать охранников, которые пропускают детей на экзамен.

Тем, кто забрал икону у школьницы, следовало бы извиниться и отдать её, раз они дикари такие. Это не является посторонним предметом. Может, им ещё и крестики надо снимать было бы? Если они не христиане, то это их личные проблемы. Это не значит, что у человека должны быть только трусы и майка.

Виталий Милонов

Депутат Госдумы

Тем, кто забрал икону у школьницы, следовало бы извиниться и отдать её, раз они дикари такие. Это не является посторонним предметом. Может, им ещё и крестики надо снимать было бы? Если они не христиане, то это их личные проблемы. Это не значит, что у человека должны быть только трусы и майка.
Тем, кто забрал икону у школьницы, следовало бы извиниться и отдать её, раз они дикари такие. Это не является посторонним предметом. Может, им ещё и крестики надо снимать было бы? Если они не христиане, то это их личные проблемы. Это не значит, что у человека должны быть только трусы и майка.
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Напомним, 23 мая начинается основной период сдачи ЕГЭ. Сегодня 11-классники сдают историю, литературу и химию. Ранее стало известно, что выпускницу из екатеринбургской гимназии № 39 не пустили в кабинет на ЕГЭ с иконой. Также школьникам запретили заходить в классы с водой, шоколадками, таблетками и ручками, которые не подходят по формату.


Екатерина Хмелева
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