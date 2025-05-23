Может, ещё и крестики снять? Милонов отчитал школу на Урале, где выпускницу не пустили на ЕГЭ с иконой

Тем, кто забрал икону у школьницы, следовало бы извиниться и отдать её, раз они дикари такие. Это не является посторонним предметом. Может, им ещё и крестики надо снимать было бы? Если они не христиане, то это их личные проблемы. Это не значит, что у человека должны быть только трусы и майка.