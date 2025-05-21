«Красный угол» в XXI веке: Россиянам объяснили, почему нельзя хранить иконы на одной полке с книгами и фото

«Красным углом» называлось наиболее почётное место в русской избе, где размещались иконы. Однако это было не просто место для образов, а духовный центр дома, место молитвы и общения с Богом. А как обустроить «красный угол» в современных квартирах — правильно, с любовью и уважением к традициям — и где не место иконам, Life.ru рассказали священник Владислав Береговой и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

Традиционно для «красного угла» выбирается восточная сторона дома, как это делали в русских избах. Восток – это сторона восходящего солнца, символ света и начала. Если нет возможности ориентировать угол на восток, можно выбрать любое другое укромное и спокойное место в доме. Что касается наполнения красного угла, то здесь важно соблюдать меру и избегать излишеств. Основу должны составлять иконы Спасителя, Пресвятой Богородицы и святых, особо почитаемых в семье. Также уместны лампада, свечи, Библия, молитвослов и святая вода. Михаил Иванов Депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная»

Особое внимание следует уделить расположению икон. Они должны висеть или стоять на специальной полочке — божнице. Иванов отмечает, что нельзя ставить иконы на пол или на одну полку с мирскими предметами, такими как книги, фотографии или сувениры. Важно, чтобы в красном углу всегда было чисто и опрятно, поскольку это место, где можно найти утешение, поддержку и вдохновение.

В современных условиях не всегда есть возможность выделить отдельное место для икон. В таком случае важно следить за тем, чтобы образа находились в достойном месте, где к ним будет проявляться молитвенное уважение, и чтобы они не соседствовали с предметами, которым не место у святынь, отмечает священник Владислав Береговой.

Неуместно помещать икону рядом с книгами, содержание которых не имеет ничего общего с православием или даже противоречит ему. Это как если накидать возле свадебного торта коровьих лепёшек. Совершенно не к месту является соседство икон с фотографиями. Иконы считаются окошком в трансцендентный, духовный мир, а портреты и фотографии таковыми не являются. Они возвращают нас к мыслям и воспоминаниям о земном. Молитвенное созерцание замещают земными эмоциями. Владислав Береговой Священник, руководитель отдела по Культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии

Также не должно быть никакого соседства с плакатами и постерами певцов, артистов, спортсменов и других известных людей. Это связано не только с тем, о чём уже было сказано выше, но и с отношением религии к любимцам публики, как к своеобразным кумирам, поклонение которым запрещено Второй заповедью Божией.