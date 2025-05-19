Брюки или юбки? Священники поставили точку в сомнениях о дресс-коде для женщин в церкви

Вопрос о том, в какой одежде сейчас можно посещать церковь, давно мучает многих россиянок. Как правило, многие православные женщины ходят в храм в юбках. Настоятель Свято-Никольского храма города Мосальска Калужской области Владислав Береговой спросил у священнослужителей, можно ли женщинам посещать святилище в брюках, и опубликовал их ответы в своём телеграм-канале.

По словам священника Владимира Панарина, настоятеля челябинского храма Пантелеймона Целителя, женщинам разрешено приходить в храм в брюках. Он считает, что брюки сейчас — это обычная женская одежда. А запрет на ношение мужчинами женской одежды, а женщинами — мужской, уходит корнями в древность. Тогда язычники переодевались для проведения непристойных обрядов. Именно поэтому Ветхий Завет и церковные правила запрещают такие действия.

Иерей Максим Бражников, иерей Виктор Никишов, митрополит Иларион (Алфеев) и протоиерей Максим Первозванский заявили, что препятствий к тому, чтобы женщина посещала храм в сдержанных брюках, нет. Соответственно, это не считается за грех в глазах Божьих.

Сам Владислав Береговой заявил, что ношение женских брюк в храме не противоречит Библии, но может смутить других верующих. Следуя совету апостола Павла, стоит учитывать мнение окружающих. В целом, одежда для храма должна быть скромной и не акцентировать внимание на фигуре.