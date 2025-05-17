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17 мая, 10:12

Уважительная причина — кастрация: Священник призвал стигматизировать бездетных мужчин 40+

Протоиерей Ткачёв призвал обложить бездетных мужчин специальным налогом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SeventyFour

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SeventyFour

Протоиерей Андрей Ткачёв высказал неоднозначное предложение о введении специального налога для бездетных россиян старше 40 лет. Священнослужитель охарактеризовал образ жизни таких мужчин как «трутневый», подчеркнув, что отсутствие семьи и детей в зрелом возрасте может объясняться только «болезнью или кастрацией».

Ткачев предложил ввести символический налог, основной целью которого стала бы не финансовая нагрузка, а социальная стигматизация. Он особо отметил, что считает подобный образ жизни для 45-летних мужчин совершенно неприемлемым.

Протоиерей Ткачёв призывает ввести налог на бездетность. Видео © VK / Протоиерей Андрей Ткачёв

«Налог на бездетность не должен быть большим. Он должен быть символическим, чтобы ты стигматизирован был. А то чего ж ты, сорок лет, а ни одного ребёнка не родил. Кто эти мужчины, кто это такие?»вопрошает священнослужитель в опубликованном на его личной VK-странице ролике.

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Напомним, что подобные инициативы высказываются далеко не впервые. Например, экс-депутат ГД Виктор Таранин предложил ввести допналог для холостяков во время выступления на Московском экономическом форуме 1 апреля (нет, он не шутил). К слову, и сам Ткачёв не в первый раз затрагивает тему семьи: в конце марта он называл «развратными сусликами» и грызунами россиян, которые не хотят заводить больше одного ребёнка.

Юрий Лысенко
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