Уважительная причина — кастрация: Священник призвал стигматизировать бездетных мужчин 40+

Протоиерей Андрей Ткачёв высказал неоднозначное предложение о введении специального налога для бездетных россиян старше 40 лет. Священнослужитель охарактеризовал образ жизни таких мужчин как «трутневый», подчеркнув, что отсутствие семьи и детей в зрелом возрасте может объясняться только «болезнью или кастрацией».

«Налог на бездетность не должен быть большим. Он должен быть символическим, чтобы ты стигматизирован был. А то чего ж ты, сорок лет, а ни одного ребёнка не родил. Кто эти мужчины, кто это такие?» — вопрошает священнослужитель в опубликованном на его личной VK-странице ролике.