«Лишают себя счастливого будущего»: Священник назвал часть россиян «развратными сусликами»

Протоиерей Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Ткачёв назвал большинство россиян «развратными сусликами». Грызунами он считает те семьи, которые отказываются заводить больше одного ребёнка. Об этом священнослужитель заявил на встрече со студентами МГУ, запись которой была опубликована в Rutube.

Протоиерей отметил, что семейная жизнь — это вечная работа и ответственность. Те пары, которые предпочитают растить одного ребёнка или вовсе отказываются от этого, по его словам, являются «развратными», поскольку вступают в половую близость не ради деторождения. Также, по мнению священнослужителя, такие семьи «лишают себя права на счастливое будущее».

Основную ответственность в таких семьях священнослужитель возложил на мужчин. Ткачёв отметил, что у женщин материнство внутри, и они «всё равно захотят рожать».