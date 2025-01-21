В РПЦ отреагировали на слова протоиерея о наказании ракетами HIMARS за разврат

Медийным личностям стоит быть более внимательными, выбирая свои слова, потому что некоторые слова и фразы могут повергнуть кого-то в шок, если они были вырваны из контекста. Об этом предупредил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в ответ на слова протоиерея Андрея Ткачёва, связавшего удары ракетами HIMARS по России с наказанием за «разврат» и аборты.

«С последними высказываниями отца Андрея (Ткачёва) это тоже так, хотя, с моей точки зрения, это никак не отменяет для него и для любого из нас необходимости сто раз подумать, прежде чем приводить какой-то яркий пример, и тщательно взвешивать каждое сказанное слово», — заявил Легойда в беседе с ТАСС.

При этом он считает Ткачёва весьма талантливой и активной медийной персоной, которая, однако, может иногда эмоционально «перегнуть палку».