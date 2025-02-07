«Гнездилище всех несчастий»: Священник назвал Петербург самым нерусским городом

В соцсетях начали активно обсуждать проповедь протоиерея Андрея Ткачёва, который назвал Санкт-Петербург самым нерусским городом. Служитель церкви считает Северную столицу «городом цареубийц и террористов» и «гнездилищем всех несчастий страны».

Андрей Ткачёв во время проповеди назвал Петербург самым нерусским городом. Видео © VK / Протоиерей Андрей Ткачёв

«Все города русские вырастали, как на луковице лушпайки, а Петербург весь под линейку построен, как Манхеттен», — подчеркнул протоиерей во время проповеди, отрывок которой опубликован в его соцсетях.

В петербургской епархии отреагировали на слова Ткачёва. Священнику посоветовали различать русский народ и «загнивающую интеллигенцию». Однако председатель отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Санкт-Петербургской епархии Александр Пелин отметил, что доля правды в словах протоиерея присутствует.