«Гнездилище всех несчастий»: Священник назвал Петербург самым нерусским городом
Протоиерей Ткачёв назвал Петербург самым нерусским городом во время проповеди
В соцсетях начали активно обсуждать проповедь протоиерея Андрея Ткачёва, который назвал Санкт-Петербург самым нерусским городом. Служитель церкви считает Северную столицу «городом цареубийц и террористов» и «гнездилищем всех несчастий страны».
Андрей Ткачёв во время проповеди назвал Петербург самым нерусским городом. Видео © VK / Протоиерей Андрей Ткачёв
«Все города русские вырастали, как на луковице лушпайки, а Петербург весь под линейку построен, как Манхеттен», — подчеркнул протоиерей во время проповеди, отрывок которой опубликован в его соцсетях.
В петербургской епархии отреагировали на слова Ткачёва. Священнику посоветовали различать русский народ и «загнивающую интеллигенцию». Однако председатель отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Санкт-Петербургской епархии Александр Пелин отметил, что доля правды в словах протоиерея присутствует.
А ранее россиянам назвали самые трогательные ангелы-хранители Санкт-Петербурга. Речь идёт о золотом треугольнике Северной столицы, который образуют скульптуры ангелов, венчающих шпиль Петропавловского собора, купол Церкви святой Великомученицы Екатерины и Александровскую колонну. Кроме того, хранителями города являются ещё и 30 медных фигур на фризе Московских триумфальных ворот.
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