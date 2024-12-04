Петербургские ангелы: Названы самые трогательные хранители города на Неве

Про золотой треугольник Санкт-Петербурга, который образуют скульптуры ангелов, венчающих шпиль Петропавловского собора, купол Церкви святой Великомученицы Екатерины и Александровскую колонну, слышали многие жители и гости Северной столицы. Однако в городе на Неве есть и другие «хранители», которых считают очень трогательными.

К примеру, 30 медных фигур можно обнаружить на фризе Московских триумфальных ворот, сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Ангелы держат в руках щиты с гербами губерний Российской империи. Монумент был воздвигнут ещё при Николае I, однако его хранителей после длительной реставрации вернули на место лишь в этом году.

А одна из самых миниатюрных скульптур города поселилась на уличных часах на Каменноостровском проспекте. Маленький ангелочек держит в руках смартфон и делает селфи. Не менее трогательным считается и хранитель ленинградских бабушек и дедушек, переживших суровые времена. Скульптура расположена в Измайловском саду у Молодёжного театра на Фонтанке. Ангел сидит на скамейке и читает книгу, в сезон холодов местные жители одевают его в шапку и шарф.

Ангелочек делает селфи на Каменноостровском проспекте. Фото © Телеканал «Санкт-Петербург»

В Александровском парке нельзя пройти мимо четырёх ангелов, которые помогают девушке набрать воды. Согласно городской легенде, у скульптуры нужно загадать желание и умыться водой из фонтана, чтобы оно исполнилось, правда, местные журналисты не рекомендует этого делать.