Петербургские ангелы: Названы самые трогательные хранители города на Неве
Названы самые трогательные ангелы-хранители Петербурга
Ангелы на Московских триумфальных воротах Санкт-Петербурга. Обложка © Телеканал «Санкт-Петербург»
Про золотой треугольник Санкт-Петербурга, который образуют скульптуры ангелов, венчающих шпиль Петропавловского собора, купол Церкви святой Великомученицы Екатерины и Александровскую колонну, слышали многие жители и гости Северной столицы. Однако в городе на Неве есть и другие «хранители», которых считают очень трогательными.
К примеру, 30 медных фигур можно обнаружить на фризе Московских триумфальных ворот, сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Ангелы держат в руках щиты с гербами губерний Российской империи. Монумент был воздвигнут ещё при Николае I, однако его хранителей после длительной реставрации вернули на место лишь в этом году.
А одна из самых миниатюрных скульптур города поселилась на уличных часах на Каменноостровском проспекте. Маленький ангелочек держит в руках смартфон и делает селфи. Не менее трогательным считается и хранитель ленинградских бабушек и дедушек, переживших суровые времена. Скульптура расположена в Измайловском саду у Молодёжного театра на Фонтанке. Ангел сидит на скамейке и читает книгу, в сезон холодов местные жители одевают его в шапку и шарф.
Ангелочек делает селфи на Каменноостровском проспекте. Фото © Телеканал «Санкт-Петербург»
В Александровском парке нельзя пройти мимо четырёх ангелов, которые помогают девушке набрать воды. Согласно городской легенде, у скульптуры нужно загадать желание и умыться водой из фонтана, чтобы оно исполнилось, правда, местные журналисты не рекомендует этого делать.
Кстати, ещё в Петербурге можно встретить ангела с ветряком. Он поселился на Матисовом острове. Это последняя работа скульптура Романа Шустрова, который ушёл из жизни в 2020 году. Автор успел выполнить работу только из пластилина, а на бронзовую версию скинулись уже горожане.
Санкт-Петербург удивляет не только уникальной архитектурой, но и природой. Недавно в городе заметили гостью с Дальнего Востока в «костюме китайского вельможи». А ещё жителей Северной столицы порадовал глухарь, искавший еду.