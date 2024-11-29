Расхаживающий по Петербургу глухарь оказался не тем, кем кажется

В Санкт-Петербурге уже который день наблюдают гордо расхаживающего глухаря. И речь идёт о птице, а не актёре Максиме Аверине, который сыграл полицейского Сергея Глухарёва в одноимённом сериале. Пернатый поселился в посёлке Лисий Нос.

Биолог Павел Глазков в эфире телеканала «Санкт-Петербург» отметил, что птице примерно полгода. По размеру молодой самец глухаря не отличается от взрослой особи, однако его выдаёт маленький клюв. По словам эксперта, в частный сектор птица заглянула в поисках еды.

«Здесь он нашёл своё любимое лакомство этого времени года — хвойные растения. Своим клювом, словно садовыми ножницами, глухарь ловко срезает хвоинки, заглатывая их целиком», — подчеркнул биолог.