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29 ноября, 13:45

Расхаживающий по Петербургу глухарь оказался не тем, кем кажется

Биолог Глазков: В Санкт-Петербурге замечен молодой самец глухаря

В Санкт-Петербурге уже который день наблюдают гордо расхаживающего глухаря. И речь идёт о птице, а не актёре Максиме Аверине, который сыграл полицейского Сергея Глухарёва в одноимённом сериале. Пернатый поселился в посёлке Лисий Нос.

Биолог Павел Глазков в эфире телеканала «Санкт-Петербург» отметил, что птице примерно полгода. По размеру молодой самец глухаря не отличается от взрослой особи, однако его выдаёт маленький клюв. По словам эксперта, в частный сектор птица заглянула в поисках еды.

«Здесь он нашёл своё любимое лакомство этого времени года — хвойные растения. Своим клювом, словно садовыми ножницами, глухарь ловко срезает хвоинки, заглатывая их целиком», — подчеркнул биолог.

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Кадр из сериала «Глухарь» (2010) / сайт Kinopoisk

Борис Эльфанд
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