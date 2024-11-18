Поганка, но не та: Редкая птица замечена в Строгинской пойме Москвы
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Этой осенью в Строгинской пойме Москвы бёрдвотчеры — так называют наблюдателей за птицами — обнаружили редкую красношейную поганку. Информация о находке была оперативно передана специалистам Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Выехавшие на место орнитологи подтвердили наличие этой редкой птицы, что расширило представление ученых о животном мире столицы.
Красношейная поганка — это небольшая водоплавающая птица, занесенная в Красную книгу России. Обычно она гнездится на севере европейской части страны, предпочитая озера среди верховых болот. «Между глазами у неё ярко-рыжий пучок перьев, шея и грудка рыжего цвета, а крылья тёмные,» — дали ориентировку орнитологи. Красношейная поганка предпочитает держаться подальше от берега, поэтому для ее наблюдения рекомендуется использовать бинокль.
Появление этой птицы в Московской области можно объяснить сезонными перелетами с севера. Орнитологи отмечают, что такие случаи редки для столицы, что делает наблюдение за красношейной поганкой особенно ценным. В Москве обитает около 250 видов птиц, треть из которых занесена в Красную книгу города. Наблюдение за птицами, или бердвотчинг, становится популярным увлечением среди москвичей, способствуя экологической грамотности и бережному отношению к природе.
Кроме того, эти птицы используют свои мощные лапы для подводного плавания, а их глаза, расположенные на высоком уровне, позволяют хорошо видеть в мутной воде, что делает их эффективными охотниками на водных обитателей. Интересно, что в период размножения у самцов красношейной поганки появляется ярко-красный "шарф" на шее, который они используют для привлечения самок. Эти птицы обладают удивительными способностями к подводной охоте, способны задерживать дыхание до двух минут, погружаясь в воду за добычей. Несмотря на свою грациозность, красношейные поганки могут проявлять агрессию, защищая свои гнезда от других видов птиц, включая более крупных.
Ранее орнитологи зафиксировали рост популяции серого журавля, который также считается редким видом. Это стало возможно благодаря усилиям по восстановлению природных зон и защите мест гнездования. Такие меры способствуют увеличению биоразнообразия и сохранению исчезающих видов, как сообщают специалисты.