Поганка, но не та: Редкая птица замечена в Строгинской пойме Москвы

Этой осенью в Строгинской пойме Москвы бёрдвотчеры — так называют наблюдателей за птицами — обнаружили редкую красношейную поганку. Информация о находке была оперативно передана специалистам Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Выехавшие на место орнитологи подтвердили наличие этой редкой птицы, что расширило представление ученых о животном мире столицы.

Красношейная поганка — это небольшая водоплавающая птица, занесенная в Красную книгу России. Обычно она гнездится на севере европейской части страны, предпочитая озера среди верховых болот. «Между глазами у неё ярко-рыжий пучок перьев, шея и грудка рыжего цвета, а крылья тёмные,» — дали ориентировку орнитологи. Красношейная поганка предпочитает держаться подальше от берега, поэтому для ее наблюдения рекомендуется использовать бинокль.

Появление этой птицы в Московской области можно объяснить сезонными перелетами с севера. Орнитологи отмечают, что такие случаи редки для столицы, что делает наблюдение за красношейной поганкой особенно ценным. В Москве обитает около 250 видов птиц, треть из которых занесена в Красную книгу города. Наблюдение за птицами, или бердвотчинг, становится популярным увлечением среди москвичей, способствуя экологической грамотности и бережному отношению к природе.

Кроме того, эти птицы используют свои мощные лапы для подводного плавания, а их глаза, расположенные на высоком уровне, позволяют хорошо видеть в мутной воде, что делает их эффективными охотниками на водных обитателей. Интересно, что в период размножения у самцов красношейной поганки появляется ярко-красный "шарф" на шее, который они используют для привлечения самок. Эти птицы обладают удивительными способностями к подводной охоте, способны задерживать дыхание до двух минут, погружаясь в воду за добычей. Несмотря на свою грациозность, красношейные поганки могут проявлять агрессию, защищая свои гнезда от других видов птиц, включая более крупных.