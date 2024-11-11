Коршун, лунь и осоед: В Москве заметили птиц, считавшихся исчезнувшими

В Москве стали замечать редкие виды птиц, которые ранее считались исчезнувшими. Как пишет сайт мэра и Правительства столицы, среди неожиданных гостей — серая цапля, чёрный коршун, полевой лунь, зелёный дятел и обыкновенный осоед. Всего за полгода Департамент природопользования и охраны окружающей среды учёл 154 вида пернатых, в том числе 70 из Красной книги города.

Более того, комфортно себя в Москве чувствуют и те виды, которые находятся под угрозой исчезновения — седой дятел, вальдшнеп, полевой жаворонок и обыкновенный зимородок. Из Красной книги России в Москве зафиксировали сапсана, скопы, малого подорлика и мандаринки

Всё благодаря комплексному подходу властей к сохранению природы. Причём условия птицам нужны особые: наличие открытых пространств, водоёмов, укромных мест для гнездования, качественной воды, корм и отсутствие лишнего шума.