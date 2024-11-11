Коршун, лунь и осоед: В Москве заметили птиц, считавшихся исчезнувшими
В Москву благодаря комфортным условиям вернулись некоторые редкие виды птиц
Чёрный коршун — один из видов, вернувшихся в Москву. Обложка © ТАСС / picture-alliance / dpa / Patrick Pleul
В Москве стали замечать редкие виды птиц, которые ранее считались исчезнувшими. Как пишет сайт мэра и Правительства столицы, среди неожиданных гостей — серая цапля, чёрный коршун, полевой лунь, зелёный дятел и обыкновенный осоед. Всего за полгода Департамент природопользования и охраны окружающей среды учёл 154 вида пернатых, в том числе 70 из Красной книги города.
Более того, комфортно себя в Москве чувствуют и те виды, которые находятся под угрозой исчезновения — седой дятел, вальдшнеп, полевой жаворонок и обыкновенный зимородок. Из Красной книги России в Москве зафиксировали сапсана, скопы, малого подорлика и мандаринки
Всё благодаря комплексному подходу властей к сохранению природы. Причём условия птицам нужны особые: наличие открытых пространств, водоёмов, укромных мест для гнездования, качественной воды, корм и отсутствие лишнего шума.
Life.ru писал, что в Европе на треть сократилась популяция ежей, после этого вид был занесён в Красную книгу Международного союза охраны природы. За последнее десятилетие они пришли к грани вымирания из-за масштабной городской застройки, сельского хозяйства и прокладки дорог. Также урон виду нанесли пестициды и неэкологичные домашние сады. Эксперт рассказала, ждёт ли та же участь наших, российских ежей.