Санкт-Петербург посетила гостья с Дальнего Востока в «костюме китайского вельможи»

Санкт-Петербург давеча принимал экзотическую гостью в «костюме китайского вельможи». В Северную столицу прилетела редкая для этих краёв утка-мандаринка. Как отметил биолог Павел Глазков, обитает она только на Дальнем Востоке и занесена в Красную книгу России.

«Это очень редкая для России птица. Внешний вид самца — а в наш город прилетел именно он — напоминает одежды знатных китайских вельмож — мандаринов. За что утка получила своё название — мандаринка», — подчеркнул эксперт.

Он отметил в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что местные жители полюбили необычную птицу. Горожане теперь приходят к пруду в парке, где поселилась дальневосточная гостья, чтобы посмотреть на неё. Самые любопытные даже начали интересоваться жизнью и историей уток-мандаринок.