Армия резиновых уточек атаковала пруд в Чертаново

Полчища жёлтых резиновых уточек прибились к берегам Кировоградских прудов столичного Чертаново. Откуда они там взялись — остаётся загадкой. Специалисты ГУП «Мосводосток» выловили и утилизировали их. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе предприятия.

Уточки в Чертаново. Видео © VK / ЧЕРТАНОВО

«Силами ГУП «Мосводосток» всех резиновых уток выловили и утилизировали», — сказал собеседник агентства.