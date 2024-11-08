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8 ноября, 15:55

Армия резиновых уточек атаковала пруд в Чертаново

Сотни резиновых уток прибились к берегам Кировоградских прудов в Чертаново

Полчища жёлтых резиновых уточек прибились к берегам Кировоградских прудов столичного Чертаново. Откуда они там взялись — остаётся загадкой. Специалисты ГУП «Мосводосток» выловили и утилизировали их. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе предприятия.

Уточки в Чертаново. Видео © VK / ЧЕРТАНОВО

«Силами ГУП «Мосводосток» всех резиновых уток выловили и утилизировали», — сказал собеседник агентства.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Астрахани рыбаки выловили щуку-каннибала, внутри которой находилась ещё одна рыба. По словам мужчин, вес «внутренней» составил 500-600 граммов. Однако уху из неё сварить не получилось, так как большая особь наполовину переварила сородича.

Обложка ©

VK / ЧЕРТАНОВО

Александра Мышляева
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