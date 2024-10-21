Ловись рыбка большая и маленькая: В Астрахани выловили щуку-каннибала
Рыбак из Астрахани достал из огромной щуки щуку поменьше
Рыбаки из Астраханской области выловили щуку, внутри которой находилась ещё одна рыба. Своим двойным уловом мужчины поделились в сообществе «Астраханская охота и рыбалка».
В Астрахани достал из огромной щуки другую щуку Видео © VK / Астраханская рыбалка и охота
«Многие видели в Интернете фейковые видео, на которых из щуки достают часы, цепи, блесна и драгоценности. Здесь, действительно, в брюхе есть рыба, мы даже знаем, какая, потому что её хвост торчит из глотки», — рассказал рыбак и разрезал брюхо улова.
На кадрах видно, что в крупной щуке скрывалась щука поменьше. По словам рыбака, её вес составляет 500-600 граммов. Однако уху из неё, наверное, сварить вряд ли получится, так как большая особь наполовину переварила сородича.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Индонезии рыба-меч насмерть заколола сёрфингистку. 36-летняя спортсменка плавала в водах островов Ментавай в Западной Суматре, когда из воды выпрыгнула рыбёха и ударила её в грудь. Двое свидетелей сразу бросились на помощь, вытащили сёрфингистку на берег и доставили в больницу, но спасти её так и не удалось.