В Индонезии рыба-меч насмерть заколола сёрфингистку
Меч-рыба на палубе судна. Фото © Wikipedia/Derke Snodgrass, NOAA/NMFS/SEFSC/SFD
В Индонезии трагически погибла итальянская сёрфингистка Джулия Манфрини. 36-летняя спортсменка плавала в водах островов Ментавай в Западной Суматре, когда из воды выпрыгнула рыба-меч и ударила Джулию в грудь.
Двое свидетелей сразу бросились на помощь, вытащили сёрфингистку на берег и доставили в больницу. Однако спасти Джулию не удалось. По заключению врачей, пятисантиметровая резаная рана в левой части груди была несовместима с жизнью.
Итальянка была тренером по сёрфингу и сертифицированным инструктором по горным лыжам и сноуборду. Манфрини даже выигрывала Кубок Италии по сноуборду среди молодёжи, но оставила профессиональную карьеру из-за травмы. Девушка сосредоточилась на сёрфинге, посчитав увлечение менее опасным. Но к встрече с рыбой-меч Манфрини точно не была готова.
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