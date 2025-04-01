«20% от зарплаты»: В России предложили обложить налогами бездетных холостяков

Российский предприниматель и бывший депутат Госдумы Виктор Таранин выдвинул идею ввести дополнительный налог для примерно 30 миллионов холостяков. По его мнению, такой налог мог бы подтолкнуть молодых людей к созданию семьи и рождению детей, перенаправляя их финансовые ресурсы с развлечений и дорогих покупок на семейные нужды.

Выступая на Московском экономическом форуме, Таранин отметил, что в стране живет 30 миллионов бездетных холостяков, и для них необходимо ввести налог 20% от зарплаты. Инициатива экс-парламентария была встречена аплодисментами.

Кроме того, Таранин обратился и к женщинам, призвав их не гоняться за «бриллиантами» и «Дубаем», а сосредоточиться на создании семьи.