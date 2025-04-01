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1 апреля, 15:00

«20% от зарплаты»: В России предложили обложить налогами бездетных холостяков

Экс-депутат Таранин предложил ввести налог на бездетность для холостяков

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Draganica

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Draganica

Российский предприниматель и бывший депутат Госдумы Виктор Таранин выдвинул идею ввести дополнительный налог для примерно 30 миллионов холостяков. По его мнению, такой налог мог бы подтолкнуть молодых людей к созданию семьи и рождению детей, перенаправляя их финансовые ресурсы с развлечений и дорогих покупок на семейные нужды.

Выступая на Московском экономическом форуме, Таранин отметил, что в стране живет 30 миллионов бездетных холостяков, и для них необходимо ввести налог 20% от зарплаты. Инициатива экс-парламентария была встречена аплодисментами.

Кроме того, Таранин обратился и к женщинам, призвав их не гоняться за «бриллиантами» и «Дубаем», а сосредоточиться на создании семьи.

«А то потом пустоцвет получится. Нет семьи. Будущего нет. И фамилия ваша забудется, и род», — резюмировал экс-депутат.

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Ранее в Госдуме уже звучали предложения о введении налога на бездетность. Депутат Андрей Гурулёв поднял эту тему, предложив вернуться к практике, существовавшей в СССР. Однако его инициатива не нашла широкой поддержки среди коллег. Так, например, Виталий Милонов назвал налог на бездетность худшей мотивацией для создания семьи, а детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская сравнила его с ударом хлыстом.

Наталья Демьянова
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