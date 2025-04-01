Школьницы в пролёте: В Госдуме неожиданно высказались о выплатах для беременных подростков

Глава думского комитета по делам семьи Нина Останина выразила несогласие с региональными выплатами беременным школьницам, считая их не соответствующими традиционным ценностям РФ. Она обратилась в Министерство труда с просьбой разъяснить региональным властям их позицию по этому вопросу.

У Останиной возникли опасения, что финансовая поддержка беременных школьниц может быть воспринята как поощрение ранних родов. В связи с этим парламентарий обратилась в Министерство труда с просьбой разъяснить региональным властям порядок финансирования программ, направленных на увеличение рождаемости, известных как «демографическое меню». Как оказалось, выплаты школьницам не предназначаются.

«Я попросила сегодня министра труда Котякова разъяснить, что речь идёт всё-таки о студентках. В школе у нас не студентки, в школе у нас учащиеся. Школьницы не будут ничего получать», — приводит kp.ru слова Останиной.

Она также подчеркнула, что в некоторых регионах произошли юридические ошибки при оформлении документов, что привело к недоразумениям. Останина отметила, что считает важным грамотно подходить к таким социальным инициативам. По её словам, лишь власти Орловской области пока исправили ошибку.