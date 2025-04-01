Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 апреля, 09:19

Третий российский регион ввёл выплаты беременным школьницам

Власти Кузбасса ввели единовременные выплаты беременным школьницам

В Кемеровской области ввели единовременные выплаты беременным, которые обучаются в школах, вузах и техникумах. Данное постановление подписал глава правительства региона Андрей Панов.

Согласно информации из официального документа, жительницы Кузбасса должны находиться минимум на 22 неделе беременности, а также обучаться на очной форме, в том числе и в общеобразовательных учреждениях (школах, гимназиях, лицеях и т.д.) для получения единовременной выплаты.

В том случае, если беременная ещё не достигла совершеннолетия, заявление подписывают её родители или официальные представители. На данный момент решается вопрос с определением точной суммы выплат. Предположительно, жительницы Кузбасса получат около 115 тысяч рублей, что примерно равно минимальному размеру пособия по беременности и родам в регионе.

«Дети должны учиться»: В Госдуме раскритиковали идею поощрять школьниц за беременность
«Дети должны учиться»: В Госдуме раскритиковали идею поощрять школьниц за беременность

Ранее подобные выплаты для школьниц уже были введены в Орловской и Брянской областях. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что подобные меры планируется распространить на более чем 40 регионов РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Мария Любицкая
  • Новости
  • Общество
  • Кемеровская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar