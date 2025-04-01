Третий российский регион ввёл выплаты беременным школьницам
Власти Кузбасса ввели единовременные выплаты беременным школьницам
В Кемеровской области ввели единовременные выплаты беременным, которые обучаются в школах, вузах и техникумах. Данное постановление подписал глава правительства региона Андрей Панов.
Согласно информации из официального документа, жительницы Кузбасса должны находиться минимум на 22 неделе беременности, а также обучаться на очной форме, в том числе и в общеобразовательных учреждениях (школах, гимназиях, лицеях и т.д.) для получения единовременной выплаты.
В том случае, если беременная ещё не достигла совершеннолетия, заявление подписывают её родители или официальные представители. На данный момент решается вопрос с определением точной суммы выплат. Предположительно, жительницы Кузбасса получат около 115 тысяч рублей, что примерно равно минимальному размеру пособия по беременности и родам в регионе.
Ранее подобные выплаты для школьниц уже были введены в Орловской и Брянской областях. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что подобные меры планируется распространить на более чем 40 регионов РФ.
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