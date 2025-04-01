Третий российский регион ввёл выплаты беременным школьницам

В Кемеровской области ввели единовременные выплаты беременным, которые обучаются в школах, вузах и техникумах. Данное постановление подписал глава правительства региона Андрей Панов.

Согласно информации из официального документа, жительницы Кузбасса должны находиться минимум на 22 неделе беременности, а также обучаться на очной форме, в том числе и в общеобразовательных учреждениях (школах, гимназиях, лицеях и т.д.) для получения единовременной выплаты.

В том случае, если беременная ещё не достигла совершеннолетия, заявление подписывают её родители или официальные представители. На данный момент решается вопрос с определением точной суммы выплат. Предположительно, жительницы Кузбасса получат около 115 тысяч рублей, что примерно равно минимальному размеру пособия по беременности и родам в регионе.