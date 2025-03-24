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Регион
24 марта, 10:55

«Дети должны учиться»: В Госдуме раскритиковали идею поощрять школьниц за беременность

Депутат Останина раскритиковала идею поощрять школьниц за беременность

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина раскритиковала идею губернатора Орловской области выплачивать по 100 тысяч рублей школьницам за беременность. Она подчеркнула, что меры поддержки не должны провоцировать искусственное стремление к получению этих самых мер.

«Несовершеннолетние, которые сами рождают несовершеннолетних — это непосильная нагрузка для них. С одной стороны, организм девочки ещё не готов к тому, чтобы она стала мамой. С другой стороны, далеко не всегда семья способна ещё одного ребёнка потянуть. С третьей — дети должны учиться, получить полноценное образование», — отметила парламентарий.

В интервью «Газете.ru» она призвала «не поощрять детей становиться родителями в школе». Депутат уверена, что образованные родители смогут дать своим наследникам намного больше, чем «недоучки». В то же время Останина выступила против прерывания беременности, если школьница уже забеременела.

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Напомним, ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал указ, согласно которому беременные школьницы начнут получать выплату до 100 тысяч рублей. Аналогичные выплаты в регионе уже действовали для студенток колледжей и вузов.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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