«Дети должны учиться»: В Госдуме раскритиковали идею поощрять школьниц за беременность
Депутат Останина раскритиковала идею поощрять школьниц за беременность
Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина раскритиковала идею губернатора Орловской области выплачивать по 100 тысяч рублей школьницам за беременность. Она подчеркнула, что меры поддержки не должны провоцировать искусственное стремление к получению этих самых мер.
«Несовершеннолетние, которые сами рождают несовершеннолетних — это непосильная нагрузка для них. С одной стороны, организм девочки ещё не готов к тому, чтобы она стала мамой. С другой стороны, далеко не всегда семья способна ещё одного ребёнка потянуть. С третьей — дети должны учиться, получить полноценное образование», — отметила парламентарий.
В интервью «Газете.ru» она призвала «не поощрять детей становиться родителями в школе». Депутат уверена, что образованные родители смогут дать своим наследникам намного больше, чем «недоучки». В то же время Останина выступила против прерывания беременности, если школьница уже забеременела.
Напомним, ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал указ, согласно которому беременные школьницы начнут получать выплату до 100 тысяч рублей. Аналогичные выплаты в регионе уже действовали для студенток колледжей и вузов.
Life.ru