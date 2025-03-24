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24 марта, 06:58

Беременные российские школьницы начнут получать по 100 тысяч рублей

В Орловской области беременные школьницы получат выплату до 100 тысяч рублей

Школьницы Орловской области смогут получить до 100 тысяч рублей, но для этого девочкам нужно встать на учёт по беременности и родам. Теперь предоставлять подобные выплаты будут будущим мамам, которые ещё не получили среднее общее образование. Соответствующий указ уже подписал губернатор региона Андрей Клычков, распространив действующую программу со студентов на учащихся школ.

«Внести изменения в указ о единовременной выплате женщинам, обучающимся на очной форме», — говорится в документе, опубликованном на сайте регионального правительства.

До этого выплаты до 100 тысяч рублей были доступны только студенткам колледжей и вузов. Теперь же программа будет распространяться и на школьниц, а её срок действия продлится до 2027 года.

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Ранее Life.ru рассказал, что молодой мамой в ближайшее время станет российская фигуристка Александра Трусова. Спортсменку долгое время подозревали в беременности и только во время турнира по фигурному катанию «Русский вызов» она рассказала о своём положении. Трусова выступила вместе с супругом Макаром Игнатовым.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Odua Images

Наталья Афонина
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