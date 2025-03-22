Слухи о беременности фигуристки Трусовой оказались правдой
Фигуристка Трусова подтвердила беременность на турнире «Русский вызов»
Выступление Александры Трусовой и её супруга Макара Игнатова на турнире «Русский вызов». Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук
Российская фигуристка Александра Трусова подтвердила, что беременна. Это произошло во время турнира по фигурному катанию «Русский вызов», где она участвовала вместе с супругом Макаром Игнатовым.
Пара откатала романтичный номер. Основной для выступления стала история любви четы фигуристов.
Напомним, первые сообщения о беременности Трусовой появились в январе, но вскоре после их появления фигуристка опубликовала снимки в купальнике, которые были восприняты, как опровержение её «положения». А в январе журналисты узнали, что спортсменка посещает специалиста по родам и находится на третьем месяце беременности. Замуж на Макара Игнатова Александра вышла в августе 2024 года.