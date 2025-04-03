В Госдуме оценили идею бывшего депутата забирать у бездетных холостяков пятую часть зарплаты

Госдума не планирует вводить налог на бездетность для мужчин, заявила член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя советующие предложения. Она подчеркнула в беседе с 360.ru, что аналогичный закон в прошлом не оправдал себя.

«Граждане, которые по каким-то основаниям, в том числе по состоянию здоровья, не могли иметь детей, вынуждены были платить налог на бездетность. Но в результате и граждан, что называется, обидели, и цели не достигли», — отметила парламентарий.

По её словам, гораздо эффективнее будет менять отношение россиян к деторождению, чем и занимается государство. В частности, сегодня власти активно поддерживают семьи с детьми. При этом многие пособия выплачиваются вне зависимости от уровня достатка, напомнила депутат.