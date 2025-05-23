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Регион
23 мая, 08:19

В Екатеринбурге школьницу не пустили на ЕГЭ с иконой

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Выпускницу из екатеринбургской гимназии №39 не пустили в кабинет на сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) с иконой. Об этом сообщает URA.RU.

По данным издания, образ попросили оставить на входе. Также школьникам запретили заходить в классы с водой, шоколадками, таблетками и ручками, которые не подходят по формату.

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А в апреле, во время досрочной сдачи ЕГЭ, дагестанскую ученицу отстранили от экзамена по обществознанию из-за надписи «женщина» на левой руке. Всё случилось прямо в аудитории во время тестирования. Но родители школьницы через суд добились для неё возможности пересдачи в резервный день.

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Напомним, 23 мая начинается основной период сдачи ЕГЭ. Сегодня 11-классники сдают историю, литературу и химию. 27 мая по графику — сдача математики базового и профильного уровней, 30 мая — русский язык. Экзамены продлятся до 11 июня, также предусмотрен резервный период с 16 по 23 июня. Life.ru публиковал полное расписание ЕГЭ и ОГЭ в 2025 году.

Александра Вишнякова
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