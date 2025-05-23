В Екатеринбурге школьницу не пустили на ЕГЭ с иконой

Выпускницу из екатеринбургской гимназии №39 не пустили в кабинет на сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) с иконой. Об этом сообщает URA.RU.

По данным издания, образ попросили оставить на входе. Также школьникам запретили заходить в классы с водой, шоколадками, таблетками и ручками, которые не подходят по формату.