Дыши, смотри, чувствуй: Эксперт рассказала, как успокоить нервы перед экзаменом

Время сдачи экзаменов — настоящий марафон для нервной системы. Снизить градус волнения и стресса можно, не прибегая к медикаментам. Психолог Александра Метальникова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» поделилась действенными техниками, способными вернуть душевное равновесие.

Один из методов — использование эфирного масла лаванды. Эксперт отмечает его глубокое влияние на эмоциональное состояние. Рекомендуется выбирать масла терапевтического качества: их аромат помогает «заземлиться», успокоиться и сфокусировать мысли.

Быстро снять напряжение в моменте помогает дыхательная техника «по квадрату». Её суть в соблюдении ритма: вдох на счёт «четыре», задержка дыхания на «четыре», выдох на «четыре» или «восемь» и снова задержка на «четыре». Повторение цикла способствует стабилизации состояния.

Визуализация – ещё один мощный инструмент. Медитация «вдыхаем свет, выдыхаем страх» предлагает представить тревогу, найти её «место» в теле и с выдохом «высвобождать» негатив, наполняя освободившееся пространство светом или теплом.

Концентрация на определенных точках тела также способствует «заземлению» и снижению активности внутреннего диалога. Например, фокусировка на области затылка помогает унять поток мыслей, убрать излишнее ментальное напряжение и вернуться в текущий момент.

Неожиданный, но научно подтверждённый способ — движения глаз. Техника, напоминающая элементы терапии посттравматических состояний, эффективно снижает стресс. Выполняйте движения: «рисуйте» глазами восьмёрку, вращайте их по кругу (по часовой и против) или отводите взгляд в стороны, а затем вверх и вниз.