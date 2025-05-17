Собянин рассказал о ЕГЭ-2025 в Москве

В Москве в этом году более 90 тысяч школьников и выпускников прошлых лет примут участие в Едином государственном экзамене (ЕГЭ). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

«Столица полностью готова к проведению выпускных экзаменов. В московских школах начинают звучать последние звонки. Проходят торжественные линейки и традиционные концерты с поздравлениями и выступлениями детей, их родителей и учителей. Скоро у выпускников наступит ответственная пора — сдача экзаменов», — говорится в сообщении.

Наиболее востребованными предметами среди одиннадцатиклассников являются профильная математика, обществознание и английский язык. Также отмечается растущий интерес к информатике, которую в этом году выбрали около 25% выпускников.

Кроме того, в Москве расширяется доступность среднего профессионального образования. Девятиклассники имеют возможность сдать только два обязательных экзамена вместо четырех – русский язык и математику, а результаты этих экзаменов будут учитываться при зачислении в колледжи.