Собянин рассказал о ЕГЭ-2025 в Москве
Собянин: В 2025 году ЕГЭ в Москве будут сдавать более 90 тысяч школьников
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В Москве в этом году более 90 тысяч школьников и выпускников прошлых лет примут участие в Едином государственном экзамене (ЕГЭ). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.
«Столица полностью готова к проведению выпускных экзаменов. В московских школах начинают звучать последние звонки. Проходят торжественные линейки и традиционные концерты с поздравлениями и выступлениями детей, их родителей и учителей. Скоро у выпускников наступит ответственная пора — сдача экзаменов», — говорится в сообщении.
Наиболее востребованными предметами среди одиннадцатиклассников являются профильная математика, обществознание и английский язык. Также отмечается растущий интерес к информатике, которую в этом году выбрали около 25% выпускников.
Кроме того, в Москве расширяется доступность среднего профессионального образования. Девятиклассники имеют возможность сдать только два обязательных экзамена вместо четырех – русский язык и математику, а результаты этих экзаменов будут учитываться при зачислении в колледжи.
Ранее был опубликован полный список дат, в которые в 2025 году пройдут ОГЭ и ЕГЭ. Большая часть выпускников будут сдавать экзамены в основной период. Например, ЕГЭ пройдёт с 23 мая по 11 июня, а ОГЭ — с 21 мая по 16 июня. Life.ru уже подготовил большой материал, в котором рассказал, когда конкретно состоятся определённые экзамены, как можно пересдать заваленные предметы и что изменилось в этом году в процессе сдачи.