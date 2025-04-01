В трёх субъектах России школьники будут сдавать ОГЭ только по двум предметам
Путин подписал закон о сдаче ОГЭ только по двум предметам в трёх субъектах РФ
В трёх субъектах России школьники будут сдавать ОГЭ только по двум предметам. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KATTY ELIZAROVA
Российский лидер Владимир Путин подписал закон об эксперименте по проведению ОГЭ в 2025 году в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. Школьники из этих регионов будут сдавать не четыре, а два экзамена. Соответствующий документ был размещён на сайте официального опубликования правовых актов.
Учащиеся из экспериментальных субъектов, планирующие поступать в техникум и колледж, должны будут сдать экзамены только по русскому языку и математике. Власти этих регионов вправе устанавливать перечень профессий, приём на обучение по которым будет осуществляться вне зависимости от результатов ОГЭ при наличии аттестата об основном общем образовании.
Кроме того, школьники должны будут набрать минимум баллов по ОГЭ для перевода в 10 класс в 12 регионах России. В обратном случае они получат преимущественное право при поступлении в колледжи. Изначально эксперимент должен был пройти в 12 субъектах России. Однако депутаты Государственной думы изменили список регионов-участников, согласно критериям, которые были определены кабмином.
Ранее Совфед одобрил законопроект о сдаче ЕГЭ по двум предметам в трёх регионах. В эксперименте также примут участие Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область. При этом в 10-11 класс детей будут брать по результатам четырёх экзаменов. После апробации в тестовых регионах инициативу могут распространить на всю Россию с корректировками.