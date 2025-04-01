В трёх субъектах России школьники будут сдавать ОГЭ только по двум предметам

Российский лидер Владимир Путин подписал закон об эксперименте по проведению ОГЭ в 2025 году в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. Школьники из этих регионов будут сдавать не четыре, а два экзамена. Соответствующий документ был размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

Учащиеся из экспериментальных субъектов, планирующие поступать в техникум и колледж, должны будут сдать экзамены только по русскому языку и математике. Власти этих регионов вправе устанавливать перечень профессий, приём на обучение по которым будет осуществляться вне зависимости от результатов ОГЭ при наличии аттестата об основном общем образовании.

Кроме того, школьники должны будут набрать минимум баллов по ОГЭ для перевода в 10 класс в 12 регионах России. В обратном случае они получат преимущественное право при поступлении в колледжи. Изначально эксперимент должен был пройти в 12 субъектах России. Однако депутаты Государственной думы изменили список регионов-участников, согласно критериям, которые были определены кабмином.