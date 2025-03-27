Совфед одобрил законопроект о сдаче ЕГЭ по двум предметам в трёх регионах
Совет Федерации поддержал закон, по которому школьники в трёх регионах будут сдавать ОГЭ лишь по двум предметам, а не по четырём, для получения аттестата и поступления в учреждения среднего профессионального образования (СПО). В эксперименте примут участие Москва, Петербург и Липецкая область.
Девятиклассникам нужно будет сдать русский язык и математику. При этом в 10-11 класс детей будут брать по результатам четырёх экзаменов.
Предполагается изучить поступления в СПО при учёте ОГЭ, вступительного экзамена и личных качеств. После апробации в тестовых регионах инициативу могут распространить на всю Россию с корректировками.
Напомним, 18 марта Госдума одобрила законопроект, согласно которому в трёх регионах России можно сдать ОГЭ только по двум предметам при уходе из 9-го класса. Пилотный проект проведут в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. Предлагается установить порог баллов для поступления.
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