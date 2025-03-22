Стало известно, как изменятся правила поступления в колледжи после упрощения ОГЭ

Школьники Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области в рамках эксперимента смогут сдать только два экзамена после 9-го класса для последующего поступления в колледжи или техникумы. О деталях нового порядка сообщает РИА «ФедералПресс».

Документ предполагает, что выпускникам 9 классов, планирующим поступать в колледжи или техникумы, достаточно будет сдать русский язык и математику, чтобы получить аттестат. А вот для перехода в 10-й класс школьнику по-прежнему нужно будет сдать четыре экзамена, два из которых — по выбору.

Утверждать новый порядок в регионах — участниках эксперимента будут местные органы власти. Согласно законопроекту, они же будут устанавливать минимальное количество баллов для успешной сдачи ОГЭ и список вступительных испытаний для специальностей, где это требуется.