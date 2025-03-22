Стало известно, как изменятся правила поступления в колледжи после упрощения ОГЭ
Школьники Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области в рамках эксперимента смогут сдать только два экзамена после 9-го класса для последующего поступления в колледжи или техникумы. О деталях нового порядка сообщает РИА «ФедералПресс».
Документ предполагает, что выпускникам 9 классов, планирующим поступать в колледжи или техникумы, достаточно будет сдать русский язык и математику, чтобы получить аттестат. А вот для перехода в 10-й класс школьнику по-прежнему нужно будет сдать четыре экзамена, два из которых — по выбору.
Утверждать новый порядок в регионах — участниках эксперимента будут местные органы власти. Согласно законопроекту, они же будут устанавливать минимальное количество баллов для успешной сдачи ОГЭ и список вступительных испытаний для специальностей, где это требуется.
Напомним, 18 марта Госдума одобрила законопроект, согласно которому в трёх регионах России можно сдать ОГЭ только по двум предметам при уходе из 9-го класса. Пилотный проект проведут в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области.
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