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Регион
12 марта, 07:40

Вузы Москвы и Петербурга могут сократить приём абитуриентов из регионов

Матвиенко предлагает сократить приём абитуриентов из регионов в столичные вузы

Председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко выступила с предложением уменьшить количество абитуриентов из регионов при поступлении в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, в частности «не раздувать» число платных мест для приезжих. Об этом она сказала на заседании комитета СФ по науке, образованию и культуре.

«Давайте поставим задачу в течение пяти лет <...> уменьшать наборы в высшие учебные заведения <...> набирать столько, сколько нужно по нужным специальностями не более того. Остальные пусть учатся у себя дома», – пояснила Матвиенко.

По её словам, столичные вузы «собирают студентов со всей страны» на платные места, тем самым «штампуя специалистов по профессиям, которые не нужны». Она объяснила, что в итоге из институтов выпускаются молодые люди, которые становятся «неудачниками» вместо ожидаемого успеха в Москве. Спикер верхней палаты парламента поручила комитету СФ по науке, образованию и культуре изучить данный вопрос. Однако сейчас Минобрнауки контролирует только приём на бюджетные места и никак не регулирует платное обучение. Поэтому неясно, как власти решат такую проблему.

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Татьяна Миссуми
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