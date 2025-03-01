Путин подписал закон о праве детей работников УИС на льготное поступление в вузы
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предоставляет детям сотрудников с 20-летним стажем службы в уголовно-исполнительной системе (УИС) преимущественное право на поступление в вузы МВД, Росгвардии и ФСИН. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте правовых актов.
Согласно документу, такое преимущественное право на поступление предоставляется при успешной сдаче вступительных испытаний и распространяется на детей сотрудников МВД, граждан, служащих по контракту в Росгвардии, работников уголовно-исполнительной системы, членов федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы. Кроме того, такое право предоставляется детям военнослужащих спасательных воинских формирований федеральных органов исполнительной власти, полномочных решать задачи в области гражданской обороны.
А ранее Life.ru писал, что в России с 1 марта вступили в силу новые правила приёма в вузы. Теперь абитуриенты могут участвовать в конкурсе по пяти специальностям одновременно. Также они получат дополнительные баллы за наличие дополнительного образования.
Life.ru