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1 марта, 14:51

Путин подписал закон о праве детей работников УИС на льготное поступление в вузы

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предоставляет детям сотрудников с 20-летним стажем службы в уголовно-исполнительной системе (УИС) преимущественное право на поступление в вузы МВД, Росгвардии и ФСИН. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте правовых актов.

Согласно документу, такое преимущественное право на поступление предоставляется при успешной сдаче вступительных испытаний и распространяется на детей сотрудников МВД, граждан, служащих по контракту в Росгвардии, работников уголовно-исполнительной системы, членов федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы. Кроме того, такое право предоставляется детям военнослужащих спасательных воинских формирований федеральных органов исполнительной власти, полномочных решать задачи в области гражданской обороны.

Путин призвал убрать устаревшие курсы из программ российских вузов
Путин призвал убрать устаревшие курсы из программ российских вузов

А ранее Life.ru писал, что в России с 1 марта вступили в силу новые правила приёма в вузы. Теперь абитуриенты могут участвовать в конкурсе по пяти специальностям одновременно. Также они получат дополнительные баллы за наличие дополнительного образования.

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Life.ru

Дарья Нарыкова
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