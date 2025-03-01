В России с 1 марта вступили в силу новые правила приёма в вузы

В России вступили в силу новые правила приёма в вузы, которые будут действовать с 1 марта 2025 года по 1 сентября 2029 года. Абитуриенты смогут подавать документы на программы высшего образования с 20 июня. Приём на бюджетные места для бакалавриата, специалитета и магистратуры завершится 1 сентября, а для контрактников — 1 октября. Впервые подача документов на магистратуру станет доступна через суперсервис на «Госуслугах».

Теперь абитуриенты могут участвовать в конкурсе по пяти специальностям одновременно. Также они получат дополнительные баллы за наличие дополнительного образования. Зачисление на бюджет будет происходить по заявлению о согласии, поданному через суперсервис, и только в один вуз.

Приказом Минобрнауки сохранена обязательная сдача экзамена по русскому языку для всех специальностей. Вузы могут устанавливать дополнительные профильные предметы на выбор. Иностранные абитуриенты также обязаны сдавать экзамен по русскому языку, за исключением программ на иностранном языке. Экзамен по иностранному языку останется обязательным для направления «Экономика и управление».