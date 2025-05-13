«Работаем с дыханием»: Психолог рассказала, как справиться с паникой на ЕГЭ
Психолог Дунаева: При волнении на ЕГЭ можно использовать дыхательные практики
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Май — это переломный период для выпускников, которые с волнением ожидают ЕГЭ. Психолог Елена Дунаева в интервью «Радио 1» отметила, что в это время особенно важно, чтобы ребёнок ощущал поддержку и безусловную родительскую любовь.
«Очень важно понимать, что каждый человек может тревожиться, и ребёнок, заходя в аудиторию, должен понимать, что все переживания нормальны. Необходимо разрешить себе волноваться. Дальше надо поработать с дыханием: для детей проще будет считать на четыре счёта, затаивать дыхание на два счета, выпускать дыхание на четыре счета, опять затаивать. Дыхательные практики всегда помогают», — сказала эксперт.
Она отметила, что на экзамене следует избегать лишних движений и суеты, так как времени для выполнения заданий достаточно. По словам Дунаевой, если человек не будет поддаваться панике, он успеет всё сделать. Она подчеркнула, что не стоит воспринимать экзамен как последний шанс в жизни, поскольку всегда существуют другие возможности, и важно помнить, что любые события происходят к лучшему. Дунаева добавила, что дыхательные упражнения и принятие разных возможных исходов ситуации помогают настроиться и сконцентрироваться.
Ранее Life.ru рассказал, что родителям разрешат присутствовать в пунктах проведения ЕГЭ. Взрослые будут следить за соблюдением прав выпускников и обеспечением благоприятной атмосферы во время экзамена.