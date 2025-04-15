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15 апреля, 17:25

Родителям разрешат присутствовать в пунктах проведения ЕГЭ

Рособрнадзор: Представители родителей будут находиться в каждом пункте сдачи ЕГЭ

ЕГЭ в Волгограде. Обложка © ТАСС / Дмитрий Рогулин

ЕГЭ в Волгограде. Обложка © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Представители от родителей выпускников будут находиться в каждом пункте сдачи ЕГЭ. Их задачей будет контроль за соблюдением прав экзаменуемых, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора со ссылкой на главу ведомства Анзора Музаева.

«Была отмечена необходимость проработки вопросов, связанных с человеческим фактором, при обеспечении установленного порядка проведения экзаменов. Ряд этих решений реализован уже в 2025 году. В каждом экзаменационном пункте теперь будут присутствовать представители родителей, которые станут следить за соблюдением прав выпускников и комфортными условиями на экзамене», — сказано в публикации.

Выпускников колледжей возьмут в вуз без ЕГЭ лишь на схожую специальность
Выпускников колледжей возьмут в вуз без ЕГЭ лишь на схожую специальность

Ранее в Минобрнауки рассказали, что новая система высшего образования, которую собираются внедрить в России, никак не затронет ЕГЭ и квоты в вузах. А ещё ведомство сосредоточится на улучшении процесса отбора абитуриентов-иностранцев.

Юрий Лысенко
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