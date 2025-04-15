Родителям разрешат присутствовать в пунктах проведения ЕГЭ

Представители от родителей выпускников будут находиться в каждом пункте сдачи ЕГЭ. Их задачей будет контроль за соблюдением прав экзаменуемых, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора со ссылкой на главу ведомства Анзора Музаева.

«Была отмечена необходимость проработки вопросов, связанных с человеческим фактором, при обеспечении установленного порядка проведения экзаменов. Ряд этих решений реализован уже в 2025 году. В каждом экзаменационном пункте теперь будут присутствовать представители родителей, которые станут следить за соблюдением прав выпускников и комфортными условиями на экзамене», — сказано в публикации.